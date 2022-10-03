Обстрел эвакуационной колонны под Купянском: в ОВА озвучили предварительные данные следствия

Согласно предварительным данным, российские военные расстреляли эвакуационную колонну под Купянском из пулемета. Перевозчик, организовавший эвакуацию, был убит уже на следующий день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Пулемет, предварительно, был установлен на БТР. После того, чтобы скрыть следы своего преступления, россияне подожгли остатки этих автомобилей", - заявил Синегубов.

По словам Синегубова, по предварительным данным правоохранителей, эвакуацию организовал местный перевозчик, а одно место в колонне для гражданских стоило около 6 тысяч гривен.

"Этот перевозчик, по нашим данным, был расстрелян на следующий день. Это был либо самосуд родственников этих погибших людей, либо россиян, поскольку та часть Купянска в то время еще была оккупирована. Истины пока нет. Будем устанавливать и будем ждать решения правоохранительных органов", - добавил глава ОВА.

Следователи проводят экспертизу, чтобы установить точную причину смерти и идентифицировать людей, чьи тела были повреждены огнем.

Обстрел эвакуационной колонны под Купянском

1 октября, под Купянском была обнаружена расстрелянная эвакуационная колонна. По предварительным данным, погибли около 20 человек.

Несколько позже стало известно, что среди погибших 10 детей.

"В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере 20 человек погибли, и среди них - 10 детей. Один грузовик "ГАЗель", - отметило СБУ.