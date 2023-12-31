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Обстрел Донецкой области: увеличилось количество пострадавших (фото)

Фото: россияне обстрелили Донецкую область (t.me/don_gunp)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Селидово и Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали почти 20 человек, также есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Донецкой области.

"В Селидово пострадали 14 человек, из них двое погибли. Разрушения получили 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, общежитие, админздание", - сообщили правоохранители.

По данным правоохранителей, в Курахово оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.

"Пострадали 5 человек - им экстренно оказали медицинскую помощь. Пока их жизни ничего не угрожает. Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура", - пояснили в полиции.

 

На местах атак работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и все профильные службы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в ГСЧС показали фотографии спасения людей после российских ударов по Селидову.

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Донецкая областьВойна России против Украины