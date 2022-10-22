Обстрел Донецкой области: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским

"Под огнем оккупантов находились 13 населенных пунктов - города Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Украинский, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Северное, село Карловка, Архангельское, Ивановское, Парасковеевка", - пишет пресс-служба.

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

В результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 гражданских объектов, среди которых 30 жилых домов, хозяйственных сооружений, гаражей, автомобилей.

"Наибольшие обстрелы снова потерпел Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 4 раза. В результате попадания вражеских снарядов были повреждены многоэтажные и частные дома. Есть погибшие и раненые", - добавляет пресс-служба.

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

Также травмы гражданские получили в Красногоровке и селе Парасковеевка.

"В Константиновке есть пострадавшие в результате обстрела города со стороны оккупантов реактивной системой залпового огня "Смерч", - пишет пресс-служба.