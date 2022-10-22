RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Донецкой области: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 21 октября, российские военные нанесли 22 удара по мирному населению Донецкой области. Более 30 жилых домов были разрушены или повреждены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Под огнем оккупантов находились 13 населенных пунктов - города Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Украинский, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Северное, село Карловка, Архангельское, Ивановское, Парасковеевка", - пишет пресс-служба.

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

В результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 гражданских объектов, среди которых 30 жилых домов, хозяйственных сооружений, гаражей, автомобилей.

"Наибольшие обстрелы снова потерпел Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 4 раза. В результате попадания вражеских снарядов были повреждены многоэтажные и частные дома. Есть погибшие и раненые", - добавляет пресс-служба.

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

Также травмы гражданские получили в Красногоровке и селе Парасковеевка.

"В Константиновке есть пострадавшие в результате обстрела города со стороны оккупантов реактивной системой залпового огня "Смерч", - пишет пресс-служба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьРоссийская Федерация