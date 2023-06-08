ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Берислава управляемыми бомбами: есть жертвы

Новина українською →
Берислав, Четверг 08 июня 2023 20:31
Обстрел Берислава управляемыми бомбами: есть жертвы Фото: россияне обстреляли Берислав (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате сегодняшнего вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина, еще один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Фото: россияне обстреляли Берислав (https://t.me/pgo_gov_ru)

По данным следствия, сегодня, 8 июня, около 15:30 российская армия произвела обстрел Бериславского района.

В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина. Еще один местный житель травмирован.

Обстрел Бериславского района

По предварительным данным, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами. Заметим, что россияне почти ежедневно обстреливают Херсон и всю деоккупированную часть области. Для атаки враг использует минометы, артиллерию и авиацию.

Бериславский район является одним из тех, что россияне обстреливают почти каждый день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен