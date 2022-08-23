Обстріли Запорізької ТЕС: окупанти намагаються підняти хмари радіоактивного пилу

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України.
Росіяни використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій АЕС для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту. Мінометні обстріли передмість Енергодара мають конкретну мету - золовідвали Запорізької ТЕС.
Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівнем радіації, що як мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні вони утворюють пил, яка здатна переміщатися на значні відстані.
В результаті мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, що розносяться вітром по околицях Енергодара. Окупанти намагаються представити дані підвищеного рівня радіації, як результати "обстрілів з боку ЗСУ".
За даними Запорізької ОВА, станом на 17:00 23 серпня радіаційний фон в Енергодарі та його околицях не перевищує характерний для цих територій природний фон.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли район Запорізької ТЕС. Мер також повідомив, що в місті в результаті обстрілу був пошкоджений центральний тепловий пункт. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.
Раніше РБК-Україна писало про те, що згідно з даними військової розвідки, росіяни готують можливий теракт на території ЗАЕС. Також з'явилася інформація про те, що Росія може відключити станцію від енергосистеми України.
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