Обстріли та поранений військовий ЗСУ: початок доби на Донбасі

На Донбасі від початку доби бойовики вже тричі порушили режим "тиші". В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Впродовж поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.