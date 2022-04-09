"Обстріли не зупиняються". Голова ОВА назвав найскладніші ділянки Луганської області

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що найважча ситуація в області у містах Рубіжне та Попасна, а також у Гірській громаді. На цих напрямках не зупиняються обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая під час телемарафону.

"У нас залишається складна ситуація у Луганській області. Всі населені пункти обстрілюють. Найскладніші ділянки - це Рубіжне, Попасна і Гірська громада. Вони обстрілюються зранку до ночі, не зупиняється ворог абсолютно. З усіх видів озброєння їх обстрілюють і авіацією також", - зазначив очільник області.

За його словами, бої продовжують у Попасній і Рубіжному. Російські окупанти намагаються прорвати оборону, проте українські бійці дають відсіч.