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"Обстріли не зупиняються". Голова ОВА назвав найскладніші ділянки Луганської області

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що найважча ситуація в області у містах Рубіжне та Попасна, а також у Гірській громаді. На цих напрямках не зупиняються обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая під час телемарафону.

"У нас залишається складна ситуація у Луганській області. Всі населені пункти обстрілюють. Найскладніші ділянки - це Рубіжне, Попасна і Гірська громада. Вони обстрілюються зранку до ночі, не зупиняється ворог абсолютно. З усіх видів озброєння їх обстрілюють і авіацією також", - зазначив очільник області.

За його словами, бої продовжують у Попасній і Рубіжному. Російські окупанти намагаються прорвати оборону, проте українські бійці дають відсіч.

Нагадаємо, сьогодні у Луганській області відкриті гуманітарні коридори для евакуації місцевого населення.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ