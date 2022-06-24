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Обстріли міст - відволікаючий маневр. У Міноборони назвали справжню мету окупантів

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 16:04
Обстріли міст - відволікаючий маневр. У Міноборони назвали справжню мету окупантів Фото: у Міноборони назвали справжню мету окупантів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові не хочуть втрачати окуповані території, зокрема Запорізької і Херсонської областей. Тому проводять обстріли, аби втримати ЗСУ і не допустити їх переміщення на Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи можливий подальший наступ російських військ на Запорізбку область, Мотузяник сказав, що наразі основні зусилля кинуті на Донбас.

"Аналіз теперішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили і засоби російська армія сьогодні зосередила на луганщині і донеччині, в решті напрямків і областей противник більше проводить відволікаючий маневр, веде постійний авіаційний, ракетний і артилеристський вогонь. В такий спосіб намагаючись не допустити перекидання підрозділів зсу туди, де сьогодні найгарячіше. Ми говоримо про Донецьку і Луганську області", - сказав речник Міністерства оборони України.

Тож найближчим часом, говорить Мотузяник, наступ на інші області не очікується. Однак з боку окупантів обстріли не припинятимуться, бо так вони відволікають українську рамію.

"Стосовно Запоріжжя, ми знаємо, що частина Запорізької області тимчасово окупована, у звязку з цим, окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати ці території і обладнують позиції для можливої оборони і недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується і Херсонської області", - заявив Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що білоруські військові укріплюють оборонні позиції на кордоні з Україною і країнами Євросоюзу.

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