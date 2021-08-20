Обстріли не гарантують безпеку: ЦВК не організує місцеві вибори на Донбасі

Центральна виборча комісія отримала відповідь від Донецької та Луганської ВЦА. Згідно з висновками, порушення режиму припинення вогню унеможливлює проведення місцевих виборів на Донбасі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.
Зазначається, що регулярне фіксування обстрілів з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації по всій лінії розмежування - унеможливлюють проведення місцевих виборів.
"Крім цього, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення",- відзначає пресслужба.