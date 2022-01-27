Обстріли, евакуація і стягування техніки: що відбувається між Киргизією і Таджикистаном

Що зараз відбувається на кордоні

Як повідомляють місцеві жителі, обстріл на кордоні триває. Із прикордонних сіл евакуювали цивільних. У кількох населених пунктах відключили електрику.

Киргизія та Таджикистан звинувачують один одного у відмові припинити обстріл. При цьому наголошується, що у конфлікті застосовуються міномети та гранатомети.

Є поранені та загиблі

Повідомляється, що внаслідок попадання снаряда до житлового будинку загинув мешканець таджицького села Ходжа Ало. Поранення отримали 11 людей, у тому числі двоє військовослужбовців.

З киргизького боку повідомляють про поранення чотирьох військових. Дані про жертв та постраждалих серед цивільних не надходили.

Сторони заявляють про стягування техніки

Прикордонники Киргизії та Таджикистану переведені на посилений режим несення служби. До місця конфлікту стягуються військові підрозділи та техніка.

Місцева влада конфліктуючих сторін вживає всіх заходів для врегулювання ситуації. Очікується зустріч губернаторів Баткенської області Киргизстану та Согдійської області Таджикистану.