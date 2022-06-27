Обстріли Донецької області: одна людина загинула, вісім отримали поранення
Фото: у Донецькій області від обстрілів загинула одна людина (t.ne/informnapalm)
За 26 червня в результаті російських обстрілів в Новолуганському убитий один мирний житель. Ще вісім дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВВА Павла Кириленка.
Також в даний час неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупанти готуються посилити наступ в районі Ізюма, Слов'янська та Бахмута.
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