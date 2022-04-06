Обстріли у Дніпропетровській області. Пожежу на заводі гасили понад 8 годин
Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів про наслідки нічних обстрілів у регіоні. За його словами, пожежу на заводі гасили понад 8 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резніченка в Telegram.
За його словами, пожежа на заводі була значних розмірів. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося 8 годин. Загоряння ліквідували зранку. Обійшлося без постраждалих.
"Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - зазначив він.
Резніченко додав, що наразі ситуація у Дніпропетровській області стабільна.
Нагадаємо, в ніч на 6 квітні окупанти завдали удару по Дніпропетровській області. В результаті була знищена нафтобаза і пошкоджений завод.
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