Через обстріли на Донбасі обмежили рух поїздів

Рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

Як зазначається в повідомленні, поїзди № 136 Київ - Авдіївка та № 826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

За даними прес-служби УЗ, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.