Обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів: бойовики двічі відкрили вогонь на Донбасі
Фото: бойовики двічі відкрили вогонь на Донбасі (GettyImages)
З початку доби в районі ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по військовослужбовцях України. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, проросійські бойовики двічі порушили "тишу", а саме:
- в районі населеного пункту Опитне - вели обстріл зі стрілецької зброї;
- поблизу Новоолександрівки - відкрили вогонь з гранатометів різних систем й великокаліберних кулеметів.
Втрат та поранень серед військовослужбовців України немає.