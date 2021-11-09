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Обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів: бойовики двічі відкрили вогонь на Донбасі

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Вівторок 09 листопада 2021 17:20
Обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів: бойовики двічі відкрили вогонь на Донбасі Фото: бойовики двічі відкрили вогонь на Донбасі (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по військовослужбовцях України. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, проросійські бойовики двічі порушили "тишу", а саме:

  • в районі населеного пункту Опитне - вели обстріл зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новоолександрівки - відкрили вогонь з гранатометів різних систем й великокаліберних кулеметів.

Втрат та поранень серед військовослужбовців України немає.

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