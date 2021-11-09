Обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов: боевики дважды открыли огонь на Донбассе
Фото: боевики дважды открыли огонь на Донбассе (GettyImages)
С начала суток в районе ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по военнослужащим Украины. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики дважды нарушили "тишину", а именно:
- в районе населенного пункта Опытное - вели обстрел из стрелкового оружия;
- вблизи Новоалександровки - открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь и ранений среди военнослужащих Украины нет.