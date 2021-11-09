ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов: боевики дважды открыли огонь на Донбассе

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 17:20
Обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов: боевики дважды открыли огонь на Донбассе Фото: боевики дважды открыли огонь на Донбассе (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по военнослужащим Украины. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики дважды нарушили "тишину", а именно:

  • в районе населенного пункта Опытное - вели обстрел из стрелкового оружия;
  • вблизи Новоалександровки - открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь и ранений среди военнослужащих Украины нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Российская Федерация Украина
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС