Обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів: бойовики тричі порушили "тишу"
Фото: бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі (Getty Images)
З початку доби, збройні формування Російської Федерації тричі відкрили вогонь по позиціях ООС. Серед українських військовослужбовців втрат немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС:
- поблизу Шумів - обстрілювали зі стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - бойовики відкрили вогонь з протитанкових гранатометів;
- в районі Катеринівки - окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - пише пресслужба.