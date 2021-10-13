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Обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів: бойовики тричі порушили "тишу"

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Донбас, Середа 13 жовтня 2021 17:24
Обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів: бойовики тричі порушили "тишу" Фото: бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби, збройні формування Російської Федерації тричі відкрили вогонь по позиціях ООС. Серед українських військовослужбовців втрат немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС:

  • поблизу Шумів - обстрілювали зі стрілецької зброї;
  • неподалік Попасної - бойовики відкрили вогонь з протитанкових гранатометів;
  • в районі Катеринівки - окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - пише пресслужба.

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