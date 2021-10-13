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Обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов: боевики трижды нарушили "тишину"

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Донбасс, Среда 13 октября 2021 17:24
Обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов: боевики трижды нарушили "тишину" Фото: боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики трижды открыли огонь по позициям ООС:

  • вблизи Шумов - обстреливали из стрелкового оружия;
  • неподалеку Попасной - боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов;
  • в районе Катериновки - оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - пишет пресс-служба.

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