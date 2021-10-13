Обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов: боевики трижды нарушили "тишину"
Фото: боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе (Getty Images)
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики трижды открыли огонь по позициям ООС:
- вблизи Шумов - обстреливали из стрелкового оружия;
- неподалеку Попасной - боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов;
- в районе Катериновки - оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - пишет пресс-служба.