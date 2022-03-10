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При обстрілі дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 особи. В тому числі дитина

Автор: Сергей Новиков

В результаті російського удару по дитячій лікарні в Маріуполі загинули три особи. Серед загиблих є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Повідомляється, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі постраждали 17 осіб (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що його шокував удар по дитячій лікарні в Маріуполі, і закликав Росію припинити безглузде насильство.

Незважаючи на великі втрати і блокаду, Збройні сили України продовжують кругову оборону Маріуполя.

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МаріупольВійна Росії проти України