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Під обстрілами у Донецькій області загинуло 9 мирних мешканців, - Кириленко

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 21:37
Під обстрілами у Донецькій області загинуло 9 мирних мешканців, - Кириленко Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донецької області. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, внаслідок російських обстрілів 3 людини загинуло у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення.

Крім того, до Бахмута привезли двох поранених цивільних із Луганської області. Їм надали медичну допомогу.Під обстрілами у Донецькій області загинуло 9 мирних мешканців, - Кириленко

Нагадаємо, основні зусилля російські військові зосередили на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова і запобігти їх виходу в державний кордон України.

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