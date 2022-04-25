Обстріл залізничних станцій в Україні: з'явився список електричок, що запізнюються

У зв'язку з обстрілом 5 залізничних станцій у центрі та на заході України, станом на 11.00 25 квітня затримуються 18 приміських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
Оновлення по затримкам приміських потягів через пошкодження інфраструктури станом на 11:00:
№6250 Бердичів - Козятин (+ 1 год 30 хв);
№6252 Шепетівка - Козятин (+ 1 год 30 хв);
№6301 Козятин - Жмеринка (+ 1 год 40 хв);
№6304 Жмеринка - Козятин (+ 30 хв);
№6343 Жмеринка - Гречани (+ 1 год 41 хв);
№6342 Гречани - Жмеринка (+ 10 хв);
№6321 Жмеринка - Вапнярка (+ 1 год);
№6203 Фастів - Козятин (+ 53 хв);
№6206 Козятин - Фастів (+ 2 год 2 хв);
№868 Гречани - Київ (+ 1 год 10 хв);
№804/803 Рівне - Львів (+ 1 год);
№816/815 Львів - Чернівці (+ 1 год 35 хв);
№6041 Тернопіль - Львів (+ 42 хв);
№6042 Львів - Тернопіль (+ 1 год 22 хв);
№6353 Здолбунів - Ковель (+ 1 год 17 хв);
№6092 Львів - Здолбунів (ще не відправився);
№6093 Здолбунів - Львів (+ 1 год 19 хв);
№6187 Львів - Мукачево (затримано по станції Скнилів +40 хв).
При цьому, за даними очільника УЗ Олександра Камишина, без руху залишаються вже лише 2 пасажирські потяги.
Нагадаємо, через атаки Росії у Вінницькій області знеструмлено залізницю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.