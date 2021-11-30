Обстріл Станиці Луганської: поранено мирного жителя, порушили справу

За даними слідства, незаконні збройні формування РФ ввечері 29 листопада відкрили вогонь з важкої артилерії по Станиці Луганська. Один зі снарядів влучив в адміністративну будівлю філії "Донецької залізниці "Укрзалізниці".

В результаті обстрілу осколкове поранення в голову отримав співробітник філії, який в цей момент знаходився в приміщенні. Його стан стабільний, загрози для життя немає.

У прокуратурі зазначили, що вогонь по Станиці Луганська вівся із застосуванням снарядом калібру 122 і 152 мм. Вилучені на місці розривів осколки направлені на експертизу.

За фактом обстрілу населеного пункту відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: при обстрілі Станиці Луганської поранений мирний житель, прокуратура порушила справу (gp.gov.ua)