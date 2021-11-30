Обстріл Станиці Луганської: у штабі ООС показали наслідки

Військові зазначили, що по Станиці Луганській бойовики випустили 47 снарядів калібру 122 мм. Після обстрілу місцеві жителі досі не можуть прийти до тями. У школі селища, яка знаходиться у 200 метрах від епіцентру вибухів, сьогодні заняття почалися із запізненням.

Від обстрілу найбільше постраждала територія депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова". Снаряди пошкодили чотири будівлі, перебили рейки і шпали на коліях. Крім того, поранення отримав один із залізничників, що чергував на КПП. Він знаходиться в лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За словами заступника начальника депо "Кіндрашівська-Нова" Олега Степаненка, відновлення станції обійдеться в сотні тисяч гривень.

У штабі ООС зазначили, що того ж дня, коли обстріляли Станицю Луганська, бойовики відкривали вогонь по населеному пункту Старий Айдар. Вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм. У селищі впало близько 40 мін. Завдяки щасливому випадку, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Фото: у штабі ООС показали наслідки обстрілу Станиця Луганська (фото facebook.com/pressjfo.news)