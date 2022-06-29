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Обстріл Харківської області: через атаки поранена дитина та двоє дорослих

Фото: російські окупанти обстріляли Чугуївський район (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстріляли Чугуївський район в Харківській області. Внаслідок чого постраждала дитина та твоє дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радниці голови Харківської облради Наталії Попової.

"У Чугуївському районі під час обстрілу поранення отримала дитина 11 років. І 2 дорослих", - написала вона.

Нагадаємо, ввечері 26 червня російські війська також били по Чугуївській громаді в Харківській області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна постраждала.

Додамо, що підрозділи російських військ продовжують активно обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. У Міноборони пояснили, навіщо це РФ.

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ХарківВійна Росії проти України