Обстріл Дніпропетровської області "Ураганами": пошкоджена лікарня і більше десяти будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один поранений. Він перебуває в лікарні. В результаті обстрілу пошкоджені більш як десять житлових будинків і лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

У Новомосковському районі вночі зафіксовано два "Прильоти". За словами глави ОВВА, ракети сильно понівечили об'єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.