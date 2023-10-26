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Обыски в горсовете Сум. Полиция раскрыла детали дела

Фото: горсовет Сум (wikipedia_org)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители проводили обыски в городском совете Сумы в четверг, 26 октября, из-за дела о завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

По предварительным данным, должностные лица Сумского городского совета были в сговоре с представителями коммерческих структур. Вместе они наладили схему завладения бюджетными средствами, выделенными для приобретения товарно-материальных ценностей для обеспечения потребностей подразделений ДФТГ.

Правоохранители провели санкционированные обыски в помещении горсовета города с целью получения материалов, которые могут иметь значение для уголовного производства. Обыски также были проведены и в помещениях должностных лиц городского совета и по местам проживания фигурантов.

Следственные действия под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня были проведены обыски в исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик. Всего в городе проходят 12 обысков, в том числе у предпринимателей и на коммунальных предприятиях.

Задержание бывшего мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" при получении последнего транша – 1,4 млн грн.

Уже 3 октября ему сообщили о подозрении, а 9 октября Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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