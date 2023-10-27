Обыски на Киевской ТЭЦ: названа причина

Государственное бюро расследований проводит обыски на Киевской ТЭЦ. Они связаны с хищением денежных средств.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах и и пресс-службу ГБР.

Как рассказал источник, сегодняшние обыски в помещениях столичных ТЭЦ, связанные с хищением денег, выделенных на ремонт поврежденного обстрелами оборудования.

В то же время, других подробностей источник не привел.

Официальное заявление ГБР

Фото: Государственное бюро расследований проводит обыски на Киевской ТЭЦ (dbr.gov.ua)

Впоследствии в ГБР официально подтвердили, что проводят обыски в админзданиях столичных ТЭЦ по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования.

"Следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов", - говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, проверяется информация о хищении вывода выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения.

Проверяется также информация, что сами работы в соответствии с заключенными в 2022 году договорами фактически не выполнялись.

Цельо быска

ГБР назвало цель обыска на ТЭЦ. Речь идет об изъятии документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 гг., а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.

Правоохранители отметили, что видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, а посторонние в проведении обысков не участвуют.

Там также добавили, что вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не осуществляется. Следователи работают только с документацией.

Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, являвшейся производителем работ.

Возбуждено дело по статьям злоупотребления властью и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Предыстория

Напомним, сегодня на официальном сайте КГГА и "Киевтеплоэнерго" сообщили, что Государственное бюро расследований проводит обыски на Киевской ТЭЦ.

Как уже было указано, следователи пытаются зайти непосредственно на режимные энергетические объекты, доступ к которым во время военного положения ограничивает закон, и снимают все на видео.

В то же время, причину обысков у обеих пресс-службах назвали "непонятной". Мол, дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго", а решение на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов.

В "Киевтеплоэнерго" назвали обыски такими, что "создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла".

"Вмешательство в работу оперативного персонала может привести к непредсказуемым последствиям", - говорилось в заявлении предприятия.

Вместе с тем "Киевтеплоэнерго" сообщило о "готовности сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию".

Там добавили, что в период отопительного сезона Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 50% теплоснабжения столицы и поставляют электроэнергию в объединенную энергосистему Украины.

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