В НАБУ заявили, что фигуранты уголовных производств бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры нередко искажают обстоятельства дел, чтобы защитить себя.

Поэтому в антикоррупционном органе решили обнародовать подробности следственных действий в отношении генерал-майора СБУ Сергея Дуки, подозреваемого в деле "Карфаген-2".

Что происходило во время обыска

По данным НАБУ, 4 ноября детективы прибыли в дом Дуки с определением суда на проведение обыска. Перед входом на территорию они неоднократно представились и показали документы, разрешающие провести следственное действие.

В доме находились генерал и сотрудники СБУ. Они слышали детективов и отвечали им, но отказывались открывать двери и пускать следственную группу внутрь. В НАБУ расценивают это как препятствие работе детективов. Бюро обнародовало видео начала обыска с записью разговора.

После длительного разговора один из работников НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку и обеспечить доступ детективам. По утверждению бюро, в этот момент на него направили оружие.

Впоследствии детективы заметили сотрудника СБУ с пистолетом у окна второго этажа. Адвокат прибыл на место примерно через 40 минут, однако, как утверждают в НАБУ, Дука не открывал дверь еще как минимум час.

Имели ли право проводить обыск без участия внутренней безопасности СБУ

Отдельно в НАБУ объяснили, что статус охраняемого лица не освобождает от проведения следственных действий и не предусматривает особый порядок обыска.

По утверждению бюро, ни один нормативный документ не обязывает детективов ждать прибытия сотрудников внутренней безопасности для проверки перед началом обыска. Также законодательство не устанавливает отдельных правил проведения таких действий в отношении лиц, охраняемых.

Дука отказался от допроса

Еще один эпизод касается допроса генерал-майора. Во время заседания временной следственной комиссии Дука заявил, что его ни разу не допрашивали. В НАБУ и САП отрицают это утверждение.

По информации антикоррупционного бюро, допрос прошел после задержания подозреваемого и с участием его адвоката. В то же время Дука отказался давать показания. Свой отказ он и защитник подтвердили подписями в протоколе допроса.

Почему адвокат Дуки просил провести суд в закрытом режиме

Антикоррупционное бюро обнародовало письмо СБУ, подписанное исполняющим обязанности главы ведомства. В документе говорится о якобы угрозе жизни Дуки со стороны российских спецслужб.

По данным НАБУ, это письмо в суд подал адвокат подозреваемого. Защитник использовал его, чтобы обосновать ходатайство о проведении заседания по избранию меры пресечения в закрытом режиме - без трансляции.

Именно из-за этого документа журналистов сначала не допускали в зал суда. В то же время в НАБУ обратили внимание, что примерно через 10 дней после этого Дука принял участие в открытом заседании временной следственной комиссии, которое транслировали вживую.

Когда суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Дуки

Рассмотрение апелляции по мере пресечения генерал-майора СБУ запланировано на четверг, 26 ноября 2026 года. Заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда должно начаться в 11:00.

Дело будет рассматривать коллегия судей из Никифорова, Черной и Павлищина.

В САП заявили, что будут настаивать на открытом судебном заседании по трансляции на YouTube-канале ВАКС.