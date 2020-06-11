Громади Київської області проти визнання Бучи райцентром

Громади Ірпеня та Вишневого Київської області виступили проти того, щоб адміністративним центром майбутнього району було місто Буча. Половина громад виступають за центр району в Ірпені, а половина у Вишгороді.

Про це йдеться у зверненнях громад до керівництва області та уряду, передає РБК-Україна.

Підписанти звернень звертають увагу, що визнання Бучи районним центром не відповідає методиці, затвердженій Кабінетом міністрів.

Серед тих, хто звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на підтримку райцентру в місті Ірпінь більшість депутатів міської ради міста Вишневе, в.о. Ірпінського міського голови Андрій Літвинов, в.о. Коцюбинського селищного голови Сергій Даніш, голова Михайлівка-Рубежівської сільради Андрій Помазан, Козинцівський сільський голова Володимир Вигінний, Горенський сільський голова Анатолій Драпей, Бузівський сільський голова Сергій Кижлай.

Разом з тим, у своєму відкритому листі голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко, голова Іванківської районної ради Валерій Потієнко, голова Поліської районної ради Андрій Слепченко, голова Бородянської районної ради Георгій Єрко, Вишгородський міський голова Олексій Момот теж не бачать Бучу районним центром, а пропонують, щоб центром Ірпінського району був у місті Вишгород.

Нагадаємо, під час наради 9 червня у Київській обласній державній адміністрації т.в.о голови КОДА Василь Володін заявив, що більшість громад хочуть, щоб центр був саме у Бучі.

10 червня під стінами Кабміну пройшла акція протесту, на якій жителі Київської області закликали міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова підтримати формування Ірпінського району з центром у місті Ірпінь, який, на їх думку, найбільше за усіма критеріями відповідає принципам формуванню районів і має всю необхідну інфраструктуру.

Протестанти зазначили, що сьогодні на території Ірпінської міської територіальної громади вже успішно працюють і не потребують фінансових витрат на створення державні та комунальні установи.

Зокрема, управління Пенсійного Фонду, Управління Держказначейства, управління ГУ Державної податкової служби, міський відділ Державної міграційної служби України, Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військовий комісаріат, Ірпінський міський відділ ГУ ДСНС України у Київській області, Ірпінський міський центр зайнятості населення, Ірпінський міський суд Київської області, Ірпінська філія "Київоблгаз", Ірпінський РП ПАТ "Київобленерго", Київська обласна філією ВАТ "Укртелеком", Ірпінське відділення поліції ГУ НП в Київській області. Створено було також ряд комунальних підприємств.

Раніше також повідомлялось, що у квітні було відреконструйовано та обладнано новим медичним оснащенням інфекційне відділення Ірпінської центральної міської лікарні.