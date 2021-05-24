Громадам повернули послуги з реєстрації актів цивільного стану: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський повернув послуги державної реєстрації актів цивільного стану всім територіальним громадам. Верховна рада прийняла цей документ 29 квітня 2021 року.

"Зеленський підписав закон" Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням територіальних громад" № 1427-ІХ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що закон спростить українцям до отримання адміністративних послуг - державної реєстрації народження, шлюбу, смерті - в умовах укрупнення територіальних громад.

В Офісі глави держави відзначили, що необхідність прийняття цього документа обумовлена закріпленням в українському законодавстві різного об'єму повноважень в сфері державної реєстрації актів цивільного стану між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, в тому числі об'єднані і укрупнені територіальні громади, утворені на їх базі шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад не мають повноважень в цій сфері.

"Закон, який підписав президент, наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст", - уточнюється в повідомленні.

Вступ в силу цього закону усуває негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Вони отримають однакові повноваження в сфері державної реєстрації актів цивільного стану і зможуть забезпечувати важливі потреби своїх жителів, в тому числі збережуть доступність послуг і їх швидке надання.