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Для загального доступу до вакцини від COVID-19 необхідно понад 100 млрд доларів, - ВООЗ

Понеділок 10 серпня 2020 15:29
Для загального доступу до вакцини від COVID-19 необхідно понад 100 млрд доларів, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr.com/shotatlife)
Автор: РБК-Україна

На даний момент надійшло лише 10% від необхідних коштів

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що існує величезний розрив між засобами, необхідними для боротьби з пандемією COVID-19, і засобами, виділеними в усьому світі.

Про це повідомляє Global News.

За його словами, наразі надійшло лише 10% від необхідних коштів.

"Це - тільки частина глобальних інвестицій, які потрібні для того, щоб все і всюди мали доступ до цих інструментів. Тільки на вакцини буде потрібно більше ніж 100 млрд доларів", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, в Україні від коронавірусу тестують чотири препарату.

Крім того, в липні Міністерство охорони здоров'я виключило два препарати з переліку використовуваних при лікуванні коронавірусу.

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