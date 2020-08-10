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Для общего доступа к вакцине от COVID-19 необходимо более 100 млрд долларов, - ВОЗ

Понедельник 10 августа 2020 15:29
Для общего доступа к вакцине от COVID-19 необходимо более 100 млрд долларов, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr.com/shotatlife)
Автор: РБК-Украина

В настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существует огромный разрыв между средствами, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и средствами, выделенными во всем мире.

Об этом сообщает Global News.

По его словам, в настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств.

"Это - только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам. Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, в Украине от коронавируса тестируют четыре препарата.

Кроме того, в июле Министерство здравоохранения исключило два препарата из перечня используемых при лечении коронавируса.

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