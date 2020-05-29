ОБСЄ заявила про відновлення позицій бойовиків біля Петрівського

Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)

СММ ОБСЄ зафіксувала земляні та будівельні роботи з боку бойовиків біля Петрівського

Російські окупаційні сили проводять відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського. СММ ОБСЄ зафіксувала в цьому районі земляні та будівельні роботи.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, Росія продовжує підриват узгоджені у Парижі заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Донбасі, а без їхнього без втілення неможливо перейти до другого етапу - до заходів щодо реалізації політичних положень мінських домовленостей.

"Забезпечення повного і всеосяжного припинення вогню залишається критичним для виконання узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі, що Росія продовжує не виконувати. Замість створення нових ділянок розведення сил, вона вдається до повернення сил: СММ помітила земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях російських збройних формувань на ділянці розведення в Петрівському", - заявив Цимбалюк.

Нагадаємо, 26 травня СММ ОБСЄ зафіксувала розміщення 10 танків з боку бойовиків в Донецькій області з порушенням Мінських домовленостей.

Раніше РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня.

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Автор: Надія Собенко