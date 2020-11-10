ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі у вихідні

У Донецькій області з вечора 6 за вечір 8 листопада СММ ОБСЄ зафіксували шість випадків порушення режиму припинення вогню. У Луганській області порушень не зафіксували.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Так, три вибуху зафіксували неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Також обстріл велися поблизу Широкіно.

У попередньому звіті місія зафіксувала 55 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного в Луганській.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня СММ зафіксувала в цілому 2112 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготує єдиний план врегулювання на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін.

Нагадаємо, 9 листопада, станом на вечір, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігалася "тиша".