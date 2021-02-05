ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОБСЄ зафіксували дев'ять порушень поблизу Золотого

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксували дев'ять порушень тиші на Донбасі 3 лютого. Всі вони в Луганській області поблизу Золотого.

Популярні новини

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, місія зафіксувала 5 вибухів невизначеного походження та 4 черги з великокаліберного кулемета в районах на північ і південь від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.

В Донецькій області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 2 порушення таких.

РБК-Україна писало, що з початку 4 лютого проросійські бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі чотири рази порушували перемир'я.

Нагадаємо, про поранення українського військового біля Південного українська сторона вже повідомила місію ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що у полоні бойовиків опинився український військовий. Його нещодавно оголосили зниклим.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄДонбас