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ОБСЄ зафіксувала 24 порушення режиму "тиші" на Донбасі за добу

Автор: Даша Харченко

За минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та п’ять порушень в Луганській. Водночас за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ.

Зокрема на Донеччині було зафіксовано 12 вибухів невизначеного походження; майже всі порушення сталися в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції.

У Луганській області Місія зафіксувала п’ять вибухів невизначеного походження в районах на південному заході від н. п. Голубівка.

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Окремо зазначається, що спостерігачі Місії продовжували фіксувати бойовиків з нарукавними пов’язками "СЦКК" на ділянках розведення сил та засобів.

Крім того, на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська команда СММ бачила чотирьох членів збройних формувань.

За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню.

На цьому тижні на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

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