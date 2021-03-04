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ОБСЄ повідомила про значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі. Всього за добу було 10 порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух у межах ділянки розведення в районі Петровського. Також зафіксовані 7 невизначених боєприпасів у районах на північ від Широкіно.

"За попередній звітний період зафіксовано 150 таких порушень, з яких більшість (включаючи 71 вибух) відбулися на північ від Широкиного", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Луганській області, як і в попередній звітний період, СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Раніше Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ нарахували майже 20 порушень "тиші" на Донбасі за вихідні.

РБК-Україна писало, що у штабі операції Об'єднаних сил попередили про можливість подальшого загострення ситуації на Донбасі.

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