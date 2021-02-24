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ОБСЄ повідомила про 88 порушень "тиші" на Донбасі за добу

Новость на русском → Донбас, Середа 24 лютого 2021 03:20
ОБСЄ повідомила про 88 порушень "тиші" на Донбасі за добу Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала за понеділок, 22 лютого, 88 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, водночас в Луганській області – ні одного. Майже всі порушення сталися в західному напрямку від Петровського.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ .

У Донецькій області СММ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню, зокрема три вибухи невизначеного походження.

Усі порушення, крім одного, сталися в західному напрямку від Петровського району Донецька, а також на захід від Олександрівки.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 23 лютого збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок пострілу ворожого снайпера був поранений український військовий.

Нагадаємо, українська розвідка розповіла, що Росія перекинула на окупований Донбас нові підрозділи снайперів.

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