В ОБСЄ представили першу доповідь щодо військових злочинів Росії

У даній доповіді 108 сторінок, і вона містить також розслідування наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Місія виявила чіткі закономірності порушень міжнародного гуманітарного права російськими збройними силами з багатьох досліджуваних питань. Особливо це стосується ведення ними бойових дій", - йдеться у звіті.

За словами експертів, Російська Федерація є агресором і несе відповідальність за всі військові злочини в Україні, в тому числі використання в густонаселених районах касетних боєприпасів, боєприпасів з великим радіусом вибуху і т. д.

Також було відзначено можливе використання запальної зброї, білих фосфорних і термобаричних або вакуумних бомб.

Серед численних випадків очевидних порушень міжнародного гуманітарного права і військових злочинів найбільш кричущими названі повітряні удари по пологовому будинку і драмтеатру в Маріуполі.

У доповіді йдеться і про численні звинувачення в зґвалтуваннях, в тому числі групових, які вчинили російські військові.

Експерти також у доповіді розповіли про арешти російськими військовими мирних жителів України, а також журналістів, з якими грубо поводились.

У доповіді вказується на необхідність серйозного міжнародного розслідування на місцях розстрілів великої кількості мирного населення.