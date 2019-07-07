В ОБСЄ підтримали резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ОБСЄ в YouTube.

Як повідомляється, комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також в резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії. Автором тексту резолюції є грузинська парламентар Софіо Кацарава.

Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людина на окупованих грузинських територіях та нарощення військової присутності.

Нагадаємо, раніше комітет із політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ схвалив резолюцію, у якій закликав Росію деокупувати Крим та вивести війська з України. Також в організації закликали здійснити повне виведення великокаліберного озброєння всіма сторонами, а також негайно покласти край застосуванню протипіхотних мін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ відхилили російську поправку в резолюцію щодо Донбасу та Криму, яка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострову.