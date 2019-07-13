ОБСЄ засудила обстріл будівлі телеканалу "112 Україна"

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір в суботу, 13 липня, засудив напад із застосуванням гранатомета на офіс телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба організації.

"Я засуджую сьогоднішній напад на будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві. На щастя, ніхто не був поранений, але з таким насильством та погрозами щодо ЗМІ не можна миритися. Це неприпустимий акт залякування, який міг призвести до серйозних наслідків", - сказав Дезір.

Також він закликав українську владу ретельно розслідувати напад і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Києві вночі суботи, 13 липня, невідомий вистрілив з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". Зокрема, близько 4 години ночі правоохоронці отримали повідомлення про вибух на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили пошкодження фасаду будівлі. На місці події був виявлений отстрелянный тубус гранатомета.