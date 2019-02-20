ОБСЄ схвалила "Маніфест майбутньому президенту", який ініціював Недава

Фото: Олег Недава (facebook.com OlegNedava)

ОБСЄ схвалила ініціативу

Представники ОБСЄ схвалили ініціативу Донецької обласної організації "Нашого краю" та нардепа Олега Недави зі створення "Маніфесту майбутнього президента". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Наш край".

Наголошується, що Недава представив ініціативу під час круглого столу в Слов'янську за участю підприємців, громадськості, ЗМІ, студентів. Спільно з народним депутатом виконавцем ініціативи виступає громадська організація "Виборча платформа "Досвід".

"Така співпраця народного депутата і громадськості стане потужним кроком для створення конструктивного плану розвитку області на наступні 5 років, враховуючи потреби мешканців районів, міст, селищ і сіл Північної Донеччини. Кожен голос жителя Донбасу буде почутий. Вивчивши концепцію Маніфесту, представники ОБСЄ акцентували увагу на необхідність і важливість подібних ініціатив в Україні", - повідомили в "Нашому краї".

Як відомо, Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ / БДІПЛ офіційно відкрило місію зі спостереження за президентськими виборами 31 березня в Україні.

У день виборів спостерігачі будуть стежити за відкриттям виборчих дільниць, голосуванням, підрахунком бюлетенів та зведенням результатів голосування.

У передвиборний період представники ОБСЄ зустрічаються з представниками державних органів і політичних партій, а також кандидатами, представниками громадськості, ЗМІ та міжнародного співтовариства.