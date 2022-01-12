ОБСЄ: бойовики продовжують глушити безпілотники місії на Донбасі
Окупанти на Донбасі продовжують порушувати домовленості. Безпілотники спостерігачів місії ОБСЄ глушили під час 16 польотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місія.
Безпілотники спостерігачів місії ОБСЄ відчували перешкоди над ділянкою розведення в районі Петровського, непідконтрольного уряду.
"БПЛА СММ малого радіусу дії зазнали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння) під час 16 польотів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 10 січня, 133 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і п'ять - в Луганській.
Нагадаємо, що раніше бойовики не пропускали спостерігачів в районі Старомихайлівки. Також вони глушили безпілотник ОБСЄ районі селища Степове.