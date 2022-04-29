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ОБСЄ анонсувала закриття моніторингової місії в Україні

Місія ОБСЄ (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау і Хельга Шмід оголосили, що незабаром Спеціальна моніторингова місія в Україні буде згорнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОБСЄ.

У заяві представників ОБСЄ, опублікованій на сайті організації, зазначено, що вона намагалася знайти способи для продовження мандата Спеціальної моніторингової місії. Але позиція Російської Федерації не залишила іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття місії.

Пан Рау також високо оцінив роботу членів Спеціальної моніторингової місії, оскільки вона відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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