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Обвалення будівлі в Маямі: кількість постраждалих зросла до 30 осіб

Автор: РБК-Україна

В рамках масштабної рятувальної операції, рятувальники продовжують шукати тих, хто міг вціліти внаслідок обвалення 12-поверхового житлового будинку в Маямі. Внаслідок трагедії загинула, як мінімум одна людина.

Про це повідомляється на сайті BBC.

Відомо, що будинок обвалився в ніч на 24 червня. Наразі невідомо, скільки людей перебувало в будівлі в момент трагедії.

Відповідно до повідомлення від служби пожежної безпеки Маямі, до місця події було одразу направлено 80 автомобілів. Поліція також бере участь в рятувальній операції.

За словами мера міста Серфсайда Чарльза Беркетта, внаслідок трагедії загинула як мінімум одна людина й постраждали близько тридцяти осіб. Десять осіб були направлені на обслідування, двоє - госпіталізовані.

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