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Обиделись на заявления Байдена и Моди. МИД Пакистана вызвало главу дипмиссии США

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Вторник 27 июня 2023 02:41
Обиделись на заявления Байдена и Моди. МИД Пакистана вызвало главу дипмиссии США Фото: МИД Пакистана вызвало главу дипмиссии США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало заместителя руководителя миссии посольства США, который является главой диппредставительства, чтобы выразить обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновников Пакистана, причиной для этого стало заявление, сделанное на прошлой неделе президентом США Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые призвали Пакистан не допустить агрессии с целью захвата новых территорий.

Заявление США и Индии было обнародовано после встречи лидеров двух стран в Белом доме и вызвало критику со стороны Пакистана, назвавшего его противоречащим дипломатическим нормам.

"Было подчеркнуто, что Соединенные Штаты должны воздерживаться от заявлений, которые могут быть истолкованы как поощрение необоснованных и политически мотивированных нарративов Индии против Пакистана", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

Одновременно с этим, в министерстве подчеркнули, что контртеррористическое сотрудничество между Пакистаном и США развивается успешно и что взаимопонимание необходимо для дальнейшего укрепления пакистано-американских связей.

Взаимоотношения между Индией и Пакистаном

Взаимоотношения между Индией и Пакистаном были напряженными в течение многих лет. С момента обретения независимости от Британии в 1947 году Индия и Пакистан вели три войны, две из них из-за населенного мусульманами гималайского региона Кашмир, на который они обе претендуют.

Армия Пакистана на дняхзаявила, что два мирных жителя были убиты индийскими войсками в результате обстрела границы в Кашмире, что стало первым подобным конфликтом после прекращения огня в 2021 году.

Встреча Байдена и Моди

Премьер-министр Индии 23-24 июня совершил визит в США, в ходе которого Белый дом надеется укрепить союзные отношения с Индией в противовес Китаю и России.

Сообщается, что в ходе визита политики обсуждали военное и экономическое сотрудничество. В результате переговоров компания General Electric подписала договор на производство в Индии реактивных двигателей для самолетов.

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