Звернення Зеленського та присудження премій ВРУ: порядок денний Ради
Сьогодні, 1 грудня о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Воно почнеться зі звернення президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної ради
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Звернення президента
Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський розповість про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію в Україні. Після чого народні депутати висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції.
Вручення щорічних премій Верховної ради
До порядку денного включено освітні питання, що пропонуються до розгляду, а саме проєкти постанов про присудження премій ВРУ:
- педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№6339),
- молодим ученим за 2020 рік (№6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).
Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:
- про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487);
- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688,5688-1);
- про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (6051);
- про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
- про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3).
Зазначимо, що на виступ глави держави в Раді запрошені представники громадськості.
Нагадаємо, сьогодні поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор, щоб вони могли потрапити в будівлю парламенту.