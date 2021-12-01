Звернення Зеленського та присудження премій ВРУ: порядок денний Ради

Сьогодні, 1 грудня о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Воно почнеться зі звернення президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної ради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Звернення президента

Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський розповість про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію в Україні. Після чого народні депутати висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції.

Вручення щорічних премій Верховної ради

До порядку денного включено освітні питання, що пропонуються до розгляду, а саме проєкти постанов про присудження премій ВРУ:

педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№6339),

молодим ученим за 2020 рік (№6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).

Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти: