На що звертати увагу при оформленні онлайн кредиту на карту в МФО

Отримати позику на карту в Україні не складає труднощів. Зараз в нашій країні працює більш 120 МФО, і кожна з них пропонує видати онлайн займ цілодобово, під низький відсоток і без документів. Пропозиція принадна, але чи варто всім вірити? У цій статті ми розповімо, на що звертати увагу при виборі кредитора, нехай навіть для мікропозик.

Документація у відкритому доступі



Будь-яка кредитна організація зобов'язана надати у вільному доступі наступний пакет документів:

розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії;

договір і правила кредитування;

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи;

договір і правила факторингу;

порядок обробки персональних даних;

положення про конфіденційність.

Якщо весь перелік документів є на сайті МФО, то можете сміливо оформляти онлайн кредит на карту, адже ваші особисті дані в безпеці, а компанія веде свою діяльність в рамках законодавства України.

Діяльність компанії

Якщо ви хочете надійного кредитора з можливістю співпрацювати на постійній основі - вибирайте МФО, яке на фінансовому ринку України більше 3-х років. Такі компанії вже міцно стоять на ногах і надають якісні послуги кредитування. В основному вони видають кредит без відмови 24/7 (як, наприклад, cashberry.com.ua), вимагаючи мінімальний пакет документів та контактні дані: паспорт, ІПН, номер телефону та електронну пошту.

Відсоткова ставка і програма лояльності

Коли вам потрібна одноразова фінансова допомога, то цілком прийнятні кредити онлайн, які дають під 0% (умовно кажучи). Ви витрачаєте час на реєстрацію і залишаєте свої особисті дані в МФО. Але в тому випадку якщо вам знадобиться повторний кредит, швидше за все, вам його запропонують під відсоток, який вище середньоринкового. Радимо обирати МФО з вигідною програмою лояльності. Перший кредит онлайн буде не безкоштовно, проте з кожною наступною позикою ваша відсоткова ставка буде падати.

Ми провели невелике розслідування силами редакції і знайшли МФО, яке відповідає всім пунктам. Cashberry існує на фінансовому ринку з 2016 року і дотримується всіх законодавчих норм. Вся документація, ліцензія, договори і правила опубліковані на офіційному сайті в розділі "Документи". І вишенька на торті - програма лояльності! Нові клієнти можуть взяти кредит онлайн в Cashberry на суму до 5000 грн під 1,5%, а з кожним наступним кредитом позичальник накопичує бонуси і просувається за рівнями всередині програми. Залежно від рівня відсоткова ставка падає (мінімально до 1%), а ліміт видачі зростає до 15 000 грн. В середньому, клієнти цього МФО оформляють кредит онлайн терміном до 14 днів, але компанія надає можливість кредитування до 30 днів. Ця мікрофінансова організація максимально відкрита і дружня до своїх клієнтів. Всі відгуки про Cashberry регулярно оновлюються, і ви можете прочитати їх на сайті. Вибирайте надійного фінансового партнера серед МФО