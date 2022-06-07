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Загострення кризи: на київських АЗС знову зникає дизпаливо

Фото: Дизельне паливо зникає з київських АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Паливна криза, яка почалася в Україні більше місяця тому, знову загострилася. Дизельне паливо зникає з великих мереж АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані мереж АЗС.

Зокрема, дизельне паливо відсутнє на АЗС однієї з найбільших мереж, ОККО.

Крім того, дизельного палива мало на київських заправках WOG.

У Києві можна заправити в бак до 40 літрів на станціях Мотто. Але ціна сягає 65 гривень за літр.

Нагадаємо, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

Однак говорити про те, що дефіцит повністю подоланий, поки не доводиться.

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Ціни на бензин