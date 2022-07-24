RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN

Фото: ФБР розслідує випадки перехоплення даних обладнанням Huawei (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ФБР ще з часів президентства Барака Обами розслідує можливості обладнання китайської компанії Huawei перехоплювати і красти дані американських військових, а також порушувати комунікації Міноборони, в тому числі по ядерному арсеналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Розслідування фахівців бюро було настільки засекреченим, що деякі представники Білого дому дізналися про нього тільки кілька років по тому. Підозри американських спецслужб викликало обладнання Huawei, встановлене на стільникових вишках поблизу об'єктів американських військових.

Поки невідомо, чи перехоплювала компанія будь-які секретні дані. У Huawei заперечують можливість їх обладнання до шпигунства. Однак джерела в ФБР стверджують, що обладнанню Huawei під силу перехоплювати як Комерційний стільниковий трафік, так і засекречені радіохвилі.

Нагадаємо, раніше Федеральне бюро розслідувань США отримало доступ до більшості маршрутизаторів і брандмауерів російських військових хакерів. Раніше цю інфраструктуру російські шпигуни використовували для отримання доступу до персональних даних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиФБРHuawei