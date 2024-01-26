Схемы с закупками для ВСУ. Следствие по бывшим чиновникам Минобороны завершено

Как напомнили в ГБР, бывший заместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, временно исполняющий обязанности начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов, а также и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Это привело к тяжелым последствиям на 1,4 млрд гривен. Также их подозреваю в растрате более 222 млн гривен.

Экс-заместитель министра обороны лоббировал заключение договоров о поставках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ по завышенным ценам и низкого качества на сумму более 1,4 млрд гривен. Все договоры заключались при условии полной предоплаты.

Во втором эпизоде фигуранты заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была произведена стопроцентная предоплата и нарушены инструкции Минобороны. В результате ВСУ получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Бывшим чиновникам Минобороны грозит до 15 лет тюрьмы. После того, как сторона защиты ознакомится с материалами дела, они будут переданы в суд.

Скандалы с закупками для ВСУ

Напомним, в прошлом году СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

На фоне скандала заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Позже ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами. Они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Речь идет о событиях 2020-2021 годов, когда Минобороны возглавлял Андрей Таран.